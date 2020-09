Games With Gold ottobre 2020: svelati i giochi gratis su Xbox One e Xbox 360

Larry Hryb reindossa i panni del "supereroe verdecrociato" di Major Nelson per annunciare il quartetto di videogiochi da proporre gratis su Xbox One e Xbox 360 agli abbonati a Xbox Live Gold.

Il primo dei quattro titoli che entreranno a far parte dell'offerta ottembrina dei Games With Gold sarà Slayaway Camp Butcher's Cut, un platform sandbox che omaggia i classici del cinema horror degli anni '80 e presenta una grafica "squadrettata" ispirata a Minecraft.

Sempre per il mese di ottobre sarà possibile acquisire la licenza gratuita del thriller horror Maid of Sker e, tramite retrocompatibilità con Xbox 360, del platform Sphinx and the Cursed Mummy e dell'avventura arcade Costume Quest. Eccovi allora la lista completa dei nuovi Games With Gold di ottobre 2020 e la finestra temporale nel quale sarà possibile integrarli gratis nel proprio catalogo se si è iscritti a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate:

Slayaway Camp: Butcher’s Cut - Xbox One - dall'1 al 31 ottobre

- Xbox One - dall'1 al 31 ottobre Maid of Sker - Xbox One - dal 16 ottobre al 15 novembre

- Xbox One - dal 16 ottobre al 15 novembre Sphinx and the Cursed Mummy - Xbox One e Xbox 360 - dall'1 al 15 ottobre

- Xbox One e Xbox 360 - dall'1 al 15 ottobre Costume Quest - Xbox One e Xbox 360 - dal 16 al 31 ottobre

Nel lasciarvi al video di annuncio dei nuovi Games With Gold di ottobre 2020, vi ricordiamo che mancano ancora pochi giorni per scaricare i giochi gratis di settembre per Xbox One e X360: The Division e Armed and Dangerous saranno riscattabili a zero euro fino al 30 settembre, mentre per De The Book of Unwritten Tales 2 si avrà tempo fino al 15 ottobre.