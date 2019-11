Games With Gold: svelati i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 di dicembre 2019

Major Nelson e la divisione Xbox di Microsoft annunciano ufficialmente i quattro videogiochi Games With Gold per Xbox One e Xbox 360 destinati ad approdare nel catalogo digitale degli abbonati a Xbox Live Gold nel corso del mese di dicembre.

Con l'ultima serie dell'anno dedicata ai titoli fruibili gratis dall'utenza Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, la casa di Redmond ci invita a trascorrere le feste natalizie immergendoci nel frizzante universo virtuale del party game Insane Robots e nella dimensione gestionale di Jurassic World Evolution. Grazie alla retrocompatibilità con Xbox 360, sarà poi possibile scaricare l'avventura Toy Story 3 e l'action ruolistico a scorrimento Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD.

Insane Robots - Xbox One - dall'1 al 31 dicembre

- Xbox One - dall'1 al 31 dicembre Jurassic World Evolution - Xbox One - dal 16 dicembre al 15 gennaio 2020

- Xbox One - dal 16 dicembre al 15 gennaio 2020 Toy Story 3 - Xbox 360 - dall'1 al 15 dicembre

- Xbox 360 - dall'1 al 15 dicembre Castlevania Lords of Shadow: Mirror of Fate HD - Xbox 360 - dal 16 al 31 dicembre

Prima di lasciarvi ammirare il trailer di presentazione dei nuovi titoli Games With Gold in arrivo a dicembre, consigliamo a chi non l'avesse ancora fatto di effettuare il download dei giochi Xbox One e Xbox 360 dell'offerta di novembre, ossia Sherlock Holmes The Devil's Daughter e Joy Ride Turbo.