Games With Gold: svelati i nuovi giochi gratis di febbraio 2020 per Xbox One e Xbox 360

Il dirigente Microsoft Larry Hryb rispolvera il costume da supereroe verdecrociato di Major Nelson per annunciare ufficialmente i nuovi videogiochi per Xbox One, Xbox 360 e Xbox scaricabili gratuitamente dagli abbonati a Xbox Live Gold (o al Game Pass Ultimate) nel corso del mese di febbraio 2020.

Il primo titolo ad approdare nel catalogo dei Games With Gold di febbraio sarà TT Isle of Man: il racing game motoristico di Bigben Interactive sarà gratis per tutto il mese di febbraio. Sempre dal primo giorno del mese, ma questa volta "solo" fino al 15 febbraio, sarà invece possibile riscattare una copia gratuita di Fable Heroes, lo sparatutto arcade per Xbox 360 legato alla serie fantasy di Fable.

Gli amanti delle avventure a tinte oscure venate di elementi investigativi saranno poi felici di sapere che dal 16 febbraio al 15 marzo potranno arricchire la propria ludoteca digitale con Call of Cthulhu, il progetto di Focus Home Interactive e degli studi Cyanide ispirato ai celebri romanzi dell'orrore di H.P. Lovecraft.

A chiudere il quartetto di giochi gratis di febbraio dei Games With Gold troviamo infine l'originario Star Wars Battlefront per la prima Xbox: lo sparatutto degli studi Pandemic potrà essere riscattato gratuitamente dal 16 al 29 febbraio. Cosa ne pensate dei titoli scelti da Microsoft per rappresentare l'offerta dei Games With Gold di febbraio 2020? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il video che riepiloga la nuova tornata di giochi gratuiti per gli abbonati a Xbox Live Gold o al Game Pass Ultimate.