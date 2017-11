Games With Gold: Tales from the Borderlands e Deadfall Adventures disponibili

A partire da oggi gli abbonati a Xbox Live Gold possono scaricare gratuitamenteper Xbox One eper Xbox 360, due dei giochi disponibili fra i Games With Gold di novembre 2017.

Gli utenti Gold avranno l'occasione di ricattare a costo zero Tales from the Borderlands (disponibile dal 16 novembre al 15 dicembre) e Deadfall Adventures (disponibile dal 16 al 30 novembre), senza dimenticare che ci sarà ancora tempo fino al 30 novembre per scaricare anche Trackmania Turbo.

Come al solito, ricordiamo che tutti i giochi Xbox 360 proposti fra i Games With Gold (in questo caso Deadfall Adventures) possono essere riprodotti anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità. Coglierete l'occasione per recuperare questi titoli?