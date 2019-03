Games with Gold: The Technomancer e Outcast tra i giochi gratis di aprile

Larry "Major Nelson" Hryb ha appena svelato i giochi gratuiti che gli abbonati a Xbox Live Gold potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo nell'ambito della promozione Games with Gold.

Dal 1° al 30 aprile i giocatori potranno aggiungere alla propria collezione The Technomancer, mentre dal 16 aprile al 15 maggio verrà reso disponibile Outcast: Second Contact. I possessori di Xbox 360 riceveranno invece Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2, scaricabile dal 16 al 30 aprile. Come già accaduto nei mesi scorsi, tra i Games With Gold figura anche un gioco proveniente dalla primissima generazione di Xbox, in questo caso Star Wars Battlefront 2, disponibile al download dal 1° al 15 aprile. Gli ultimi due titoli sono compatibili con Xbox One grazie al programma di retrocompatibilità.

Per celebrare l'annuncio dei Games With Gold, Microsoft ha pubblicato il trailer di presentazione che trovate in apertura di notizia. Prima di lasciarvi alla visione del video, ricordiamo che alcuni giochi gratuiti di marzo sono ancora disponibili al download. Stiamo parlando di Adventure Time: I Pirati dell'Enchiridion e Metal Gear Revengeance, entrambi disponibili fino al 31 marzo, e Plants vs Zombies Garden Warfare 2, per il quale c'è invece tempo fino al 15 aprile. Tra i Deals with Gold di questa settimana figurano invece The Elder Scrolls Online e Titanfall 2.