Sono ora disponibili i primi duedel mes di novembre. Gli abbonati premium a Xbox LIVE potranno scaricare gratuitamenteper Xbox One eper Xbox 360, entrambi scaricabili fino al 30 novembre.

Dal 16 novembre arrivranno invece Deafall Adventures e Tales from the Borderlands (Stagione Completa), disponibil fino alla fine del mese. Sono questi i quattro giochi della collana Games with Gold di novembre 2017, scelti da Microsoft come regalo per gli abbonati Gold.

Nights Into Dreams e Deadfall Adventures, in formato Xbox 360, sono giocabili anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità.