Games with Gold: ultime ore per scaricare PvZ Garden Warfare 2 e Star Wars Battlefront 2

Come sappiamo, la metà del mese rappresenta un "giro di boia" per i Games with Gold Xbox One e Xbox 360, con la lineup di aprile che si appresta a vedere l'ingresso di due nuovi giochi nella giornata di domani con conseguente scomparsa di alcuni titoli...

Nello specifico, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e Star Wars Battlefront II (Xbox Originals) saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, trascorso questo periodo i due giochi lasceranno il posto a

Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 e Outcast Second Contact, scaricabili dal 16 al 30 aprile. Fino al 30 aprile resta inoltre disponibile The Technomancer, Action RPG Sci-Fi di Spiders, team al lavoro su Greedfall, che abbiamo potuto provare recentemente a Parigi.

La prossima settimana Microsoft dovrebbe svelare i nuovi Games with Gold di maggio ma non è chiaro se i piani siano destinati a cambiare complice l'arrivo delle festività di Pasqua, vi aggiorneremo non appena avremo nuovi dettagli da parte di Major Nelson.