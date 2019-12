Games with Gold: ultimissime ore per scaricare i giochi gratis di dicembre

Abbonati Xbox LIVE Gold, avete ancora pochissime ore per riscattare i giochi gratis di dicembre prima che vengano tolti dal catalogo per fare spazio ai Games with Gold di gennaio 2020 per Xbox One e Xbox 360.

Fino alle 23:59 di oggi (martedì 31 dicembre) sarò possibile aggiungere alla propria libreria Insane Robots e Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD. Toy Story 3 non è più disponibile dal 16 dicembre mentre Jurassic World Evolution può essere scaricato a costo zero fino al 15 gennaio 2020. Dal primo gennaio saranno disponibili come di consueto quattro nuovi giochi: si inizia con Styx Shards of Darkness (1/31 gennaio) e Tekken 6 (1/15 gennaio) per poi proseguire con Batman The Telltale Series (16 gennaio/15 febbraio) e LEGO Star Wars II La Trilogia Originale (16/31 gennaio).

Una lineup piuttosto interessante quella proposta da Microsoft agli abbonati Gold, che negli ultimi mesi hanno potuto scaricare produzioni AAA, AA, giochi indie e classici per famiglie e bambini con una selezione in grado di accontentare tutta la famiglia. Games with Gold si appresta a vivere un nuovo anno probabilmente all'insegna del cambiamento, complice l'arrivo di Xbox Series X nel 2020 e la volontà di puntare sempre di più su Xbox Game Pass.