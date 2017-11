Games with Gold: ultimo giorno per riscattare TrackMania Turbo e Deadfall Adventures

Il mese di novembre è ormai quasi alle spalle, e oggi è l'ultimo giorno utile che hanno gli abbonati al servizioper riscattare imensili prima di gettarsi a capofitto in quelli proposti a dicembre

Mentre Tales From the Borderlands potrà essere riscattato fino al 15 dicembre, il racing arcade TrackMania Turbo tornerà al suo prezzo standard già a partire da domani, così come il titolo per Xbox 360 - retrocompatibile su Xbox One - Deadfall Adventures. Vi consigliamo pertanto di approfittare delle ultime ore di disponibilità dei Games with Gold di novembre per ampliare la vostra raccolta personale.

A dicembre, invece, gli abbonati a Xbox Live Gold potranno ottenere gratuitamente Warhammer: End Times - Vermintide e Back to the Future: The Game - 30th Anniversary Edition.