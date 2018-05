Games With Gold: ultimo giorno per scaricare Assassin's Creed Syndicate e Streets of Rage

Oggi gli utenti Xbox Live Gold hanno l'ultima opportunità per riscattare gratuitamente Assassin's Creed Syndicate e Streets of Rage Vintage Collection, due degli ultimi titoli inclusi tra i Games With Gold.

Assassin's Creed Syndicate per Xbox One era stato proposto nei Games With Gold di aprile, mentre Streets of Rage Vintage Collection per Xbox 360 (raccolta che include i primi tre titoli della serie usciti su SEGA Mega Drive) apparteneva ai giochi gratuiti della prima metà di maggio. Entrambi i titoli possono essere riscattati gratuitamente da tutti gli utenti Xbox Live Gold entro la giornata di oggi.

A partire da domani, invece, saranno disponibili i due giochi inclusi tra i Games With Gold della seconda metà del mese: stiamo parlando di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain per Xbox One (disponibile fino al 15 giugno) e di Vanquish per Xbox 360 (scaricabile fino al 31 maggio). Nel frattempo, fino al 31 maggio sarà ancora riscattabile anche Super Mega Baseball 2 per Xbox One.

Come al solito, tutti i giochi per Xbox 360 proposti tra i Games With Gold sono retrocompatibili su Xbox One e Xbox One X, quindi potrete scaricarli anche se possedete soltanto la nuova console Microsoft. Ne approfitterete per recuperare qualcuno di questi titoli?