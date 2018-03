Games With Gold: ultimo giorno per scaricare Trials Blood Dragon e Quantum Conundrum

Oggi per gli utenti Xbox Live Gold è l'ultimo giorno utile in cui riscattare gratuitamente Trials Blood Dragon , due dei giochi inclusi fra idi marzo. Nel frattempo sarà ancora disponibile al download

Se ricordate, tra i Games With Gold di marzo 2018 erano stati inclusi Superhot (16 marzo - 15 aprile) e Trials of the Blood Dragon (1 - 31 marzo) per Xbox One, mentre per gli utenti Xbox 360 erano stati messi a disposizione Brave: The Video Game (1-15 marzo) e Quantum Conundrum (16 marzo - 31 marzo).

Entro la giornata di oggi, dunque, sarà ancora possibile riscattare Trials of the Blood Dragon per Xbox One e Quantum Conundrum per Xbox 360, prima che vengano rimossi dal catalogo Games With Gold a partire da domani. Nel frattempo sarà ancora possibile scaricare a costo zero Superhot (che invece sarà disponibile fino al 15 aprile).

Ricordiamo infine che a partire da domani saranno disponibili al download gratuito The Witness e Cars 2, due dei titoli inclusi fra i Games With Gold di aprile 2018 (gli altri due giochi proposti sono Assassin's Creed Syndicate e Dead Space 2). Ne approfitterete per recuperare a costo zero questi giochi?

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.