Oggi è l'ultimo giorno utile per scaricare gratuitamente, due dei giochidi marzo, che a partire da domani saranno sostituiti con altri due titoli per Xbox One e Xbox 360.

Nello specifico, a partire dal 16 marzo saranno disponibili per gli abbonati SUPERHOT (Xbox One) e Quantum Conundrum per Xbox 360, giocabile anche su Xbox One tramite retrocompatibilità, il primo disponibil fino al 15 aprile, il secondo fino al 28 marzo.

Ricordiamo che la line-up Games with Gold di marzo 2018 include anche Trials of the Blood Dragon, scaricabile per tutto il mese corrente.