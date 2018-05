Games with Gold: un'immagine rivela in anticipo la line-up di giugno 2018?

Come segnalato sulle pagine di Gearnuke, un'immagine trapelata e diffusasi online nella giornata di oggi potrebbe aver rivelato con qualche ora di anticipo la line-up di giugno 2018 dei Games with Gold.

Secondo lo scatto in questione, gli utenti Xbox One potranno scaricare Assassin’s Creed Chronicles Russia dall'1 al 30 giugno e Smite: Battlegrounds of the Gods dal 16 giugno al 15 luglio, mentre i giochi Xbox 360 che aderiranno all'iniziativa saranno Sonic All-Stars Racing Transformed (disponibile dall'1 al 15 giugno) e Lego Indiana Jones 2 (disponibile dal 16 al 30 giugno). Per il momento, ovviamente, vi invitiamo a prendere questa notizia come un semplice rumor: non vi è infatti alcuna garanzia sull'origine dell'immagine e Microsoft non si è ancora espressa ufficialmente riguardo la line-up di giugno 2018 dei Games with Gold. Da segnalare, inoltre, che SMITE è un free-to-play con microtransazioni, mentre nello scatto è prezzato a 99.99 dollari. Alcuni utenti Reddit hanno ipotizzato che possa trattarsi di un bundle premium che include il Pacchetto del Creatore e altri contenuti normalmente ottenibili pagando con valuta reale.

Ricordiamo ai lettori che i Games with Gold di maggio 2018 sono Super Mega Baseball 2, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Street of Rage Vintage Collection e Vanquish.