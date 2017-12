Piccola sorpresa da parte di: la casa di Redmond ha reso disponibili in anticipo sui tempi i primi duedi gennaio 2018. A partire da oggi (anzichè dal primo gennaio) gli abbonati al servizio potranno scaricare gratisper Xbox 360 e Xbox One.

Tomb Raider Underworld sarà disponibile fino al 15 gennaio e il giorno successivo sarà sostituito da Army of Two, mentre The Incredible Adventures of Van Helsing III sarà scaricabile per tutto il mese e a partire dal 16 gennaio verrà affiancato da Zombi di Ubisoft.

Cosa ne pensate dei Games with Gold di gennaio 2018? Aspettiamo il vostro parere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.