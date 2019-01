Games With Gold: WRC 6 e Far Cry 2 sono ora disponibili per il download

Giro di boa per i Games with Gold di gennaio: la lineup del servizio Microsoft si aggiorna oggi ospitando i due giochi gratis della seconda metà del mese, che vanno a sostituire (e in un caso, ad affiancarsi) ai titoli pubblicati il primo gennaio.

Nello specifico, arrivano oggi WRC World Rally Championship 6 (scaricabile fino al 15 febbraio) e Far Cry 2 (disponibile fino al 31 gennaio), il primo si affianca a Celeste, che resterà scaricabile per tutto il mese, mentre il secondo va a sostituire Lara Croft and the Guardian of Light.

WRC 6 e Far Cry 2 sono due titoli certamente diversi tra loro ma che potranno far passare ore di divertimento agli appassionati del genere, lo sparatutto Ubisoft in particolare pur non essendo recentissimo (è stato lanciato nell'ottobre 2008) permette di riscoprire le origini di una delle serie oggi più amate dal pubblico.