Games With Gold e Xbox Game Pass Ultimate: ecco i giochi gratis di settembre

Dopo aver svelato la data d'uscita di Halo Infinite e i tanti giochi indie in arrivo su Game Pass, Microsoft presenta la lista dei videogiochi gratis di settembre per gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

L'offerta confezionata dal team Xbox per il mese di settembre promette di essere quantomai variegata, con esperienze di diversi generi che puntano a incontrare i gusti e le esigenze degli appassionati.

A partire da mercoledì 1 settembre 2021, ad esempio, sarà possibile scaricare gratuitamente Warhammer Chaosbane, l'hack 'n' slash di Nacon ed Eko Software che cala gli utenti nella dimensione action ruolistica di Warhammer. Diamo allora uno sguardo all'elenco completo dei titoli che entreranno a far parte dell'offerta dei Games With Gold da settembre, con tanto di indicazioni sulle tempistiche legate alla disponibilità (in retrocompatibilità o meno) dei singoli giochi su Xbox 360, Xbox One e Series X/S:

Warhammer: Chaosbane - Xbox One - dall'1 al 30 settembre

- Xbox One - dall'1 al 30 settembre Mulala - Xbox One - dal 16 settembre al 15 ottobre

- Xbox One - dal 16 settembre al 15 ottobre Zone of the Enders HD Collection - Xbox 360 - dall'1 al 15 settembre

- Xbox 360 - dall'1 al 15 settembre Samurai Shodown II - Xbox 360 - dal 16 al 30 settembre

Cosa ne pensate dei Games With Gold di settembre 2021? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che fino al 31 agosto sarà possibile riscattare una copia gratuita di Darksiders 3 e di Garou Mark of the Wolves, mentre per Yooka-Laylee il termine ultimo per inserirlo nella propria ludoteca digitale sarà il 15 settembre.