Sono ora disponibili i due nuovi giochi di gennaio per gli abbonati al servizio: a partire da oggi, gli iscritti potranno scaricare gratisper Xbox One eper Xbox 360, compatibile anche con Xbox One.

Zombi sarà disponibile fino al 15 febbraio, Army of Two potrà invece essere scaricato fino al 31 gennaio. I due titoli citati si affiancano a The Incredible Adventures of Van Helsing III mentre Tomb Raider Underworld non è più disponibile per il download.

Al momento non ci sono rumor riguardo i Games with Gold di febbraio, che stando alle tempistiche tradizionali, potrebbero essere annunciati durante la prossima settimana.