Gamescom 2018: 370.000 visitato in cinque giorni, confermata l'edizione del 2019

Nel suo decimo anno Gamescom si è svolta all'insegna di 'la varietà è vincente'. Circa 370.000 visitatori provenienti da 114 paesi (106), fra cui 31.200 operatori hanno celebrato quest'anno The Heart of Gaming nei padiglioni fieristici di Colonia.

L'incremento di paesi (114) e operatori (tre per cento) conferma l'internazionalità di gamescome e il suo ruolo di piattaforma di business leader in Europa per il gaming. Paesi Bassi, Gran Bretagna e Austria fanno registrare la crescita maggiore. Il nuovo evento inaugurale con anteprime mondiali e ospiti politici miete consensi. Sia l'inaugurazione di gamescom che i momenti salienti come Debatt(l)e Royale, l'assegnazione dei gamescom awards insieme ai vari eventi di gamescom e dei singoli espositori sono stati trasmessi in streaming su 'vivi gamescom live'. Un'altra attrazione di gamescom è stato lo spettacolo di luci allestito lungo la riva del Reno. All'insegna di 'LIGHT IT UP!' il Land del NordReno Vestfalia e la città di Colonia hanno celebrato i 10 anni di gamescom. 1.037 espositori (2017: 919) di 56 (54) paesi hanno incarnato il motto di questa edizione della rassegna. Sia che si parli di giochi per pc, console o dispositivi mobili, di giochi online e realtà virtuale o ancora di eSport, gamescom ha presentato una proposta di gaming trasversale e assolutamente completa. La quota di espositori in arrivo dall’estero si è attestata nuovamente ai massimi livelli a circa il 70%.

"L'incremento di 15.000 visitatori e il maggior numero di paesi confermano con decisione la notevole risonanza internazionale di gamescom e la crescita di interesse nei confronti di questo evento emozionale unico a 360°. Con un aumento del numero di espositori di quasi il 13% la rassegna ha presentato un'offerta assolutamente inedita. Grazie alla presentazione di anteprime mondiali e centinaia di proposte di giochi, gamescom si conferma una piattaforma dedicata alle novità", afferma Gerald Böse, President and Chief Executive Officer di Koelnmesse GmbH.

Felix Falk, amministratore delegato di game, l'associazione del settore tedesco del gaming, patrocinatore di gamescom: "Anche nel decimo anno prosegue il successo di gamescom: le anteprime mondiali presentate durante l'inaugurazione e la crescita del numero di espositori e visitatori evidenziano la notevole risonanza e forza di attrazione esercitata da gamescom sui gamer e l'intero settore del gaming. Solo gamescom riflette con questa chiarezza la forte percezione dei giochi in quanto fattore economico, driver d'innovazione e bene culturale: nessun altro evento al mondo affronta tutte le sfumature del gaming."

Nelle giornate di apertura al pubblico la lunga serie di eventi in programma a gamescom ha comportato una concentrazione dei visitatori in alcune zone; ciò è stato dovuto anche al fatto che molti visitatori erano a tratti diretti negli stessi luoghi, nello specifico agli stand o agli eventi degli espositori. "Teniamo molto alla qualità del soggiorno dei visitatori e quest'anno non sempre è stato possibile garantirla. Per questo durante lo svolgimento della rassegna abbiamo costantemente adeguato e ottimizzato la logistica dei visitatori. Alla conclusione dell'edizione di quest'anno di gamescom e in accordo con il nostro partner game e con gli espositori svilupperemo e attueremo delle iniziative per ottimizzare ulteriormente la qualità del soggiorno", afferma Katharina C. Hamma, Chief Operating Officer di Koelnmesse GmbH.

Nel 2019 gamescom si terrà a Colonia da martedì 20 agosto a sabato 24 agosto.