Gamescom 2018: Cyberpunk 2077, Devil May Cry 5 e tutti gli altri approfondimenti di oggi

Nella giornata di ieri vi abbiamo proposto un piccolo antipasto dalla Gamescom, con gli approfondimenti di Life is Strange 2, Starlink Battle for Atlas e il report dello showcase NVIDIA. Per la giornata odierna abbiamo in serbo tante altre sorprese....

Gamescom 2018 - 22 agosto 2018

Dalle 08:30 e fino al primo pomeriggio vi proporremo le anteprime e le prove su strada dei titoli più attesi, tra cui Devil May Cry 5, Cyberpunk 2077, Anthem, Biomutant, Darksiders III, Dying Light 2, Twin Mirror, Metro Exodus e Life is Strange 2. Ecco il calendario completo:

Cyberpunk 2077 - Ore 08:30

Anthem - Ore 09:00

Biomutant - Ore 09:30

Darksiders 3 - Ore 10:00

Devil May Cry 5 - Ore 10:30

Sekiro Shadows Die Twice - Ore 11:00

Metro Exodus - Ore 11:30

Life is Strange 2 - Ore 12:00

The Dark Pictures - Ore 12:30

Pro Evolution Soccer 2019 - Ore 13:00

Dying Light 2 - Ore 14:00

Twin Mirror - Ore 15:00

Sable - Ore 15:30

Nella seconda parte della mattinata e per tutta la giornata inoltre arriveranno le prime Video Anteprime dalla Gamescom