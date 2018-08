Gamescom 2018: date e orari della cerimonia d'apertura e delle conferenze

La Gamescom 2018 si terrà a Colonia dal 22 al 25 agosto: martedì 21 agosto la fiera prenderà il via con una cerimonia inaugurale, inoltre nelle ore successive sono previste anche conferenze ed eventi speciali organizzati da Microsoft, NVIDIA e Blizzard. Di seguito, il calendario dei principali appuntamenti Gamescom.

NVIDIA (Lunedì 20 agosto ore 18:00)

Alle 18:00 di oggi si terrà l'evento NVIDIA Gaming Celebration che dovrebbe vedere come piatto forte la presentazione della nuova scheda video GeForce GTX 1180, oltre a nuovi annunci relativi al mondo gaming. Segui lo show sul canale Twitch di NVIDIA.



Gamescom 2018: Cerimonia di apertura (Martedì 21 agosto ore 11:00)

Martedì 21 agosto alle 11:00 si terrà la cerimonia inaugurale della Gamescom 2018 con numerosi annunci a opera di Square-Enix, THQ Nordic, Ubisoft, Bandai Namco e Deep Silver. Segui lo show sul canale Twitch della Gamescom.



Xbox Inside @ Gamescom 2018 (Martedì 21 agosto ore 16:30)

Appuntamento speciale con una puntata di Inside Xbox: Microsoft svelerà in questa occasione nuovi giochi e accessori, inoltre permetterà di dare uno sguardo ai futuri titoli della line-up Xbox come Crackdown 3, Ori and the Will of the Wisps e Forza Horizon 4. Segui la trasmissione sul canale Twitch di Xbox.

Blizzard @ Gamescom 2018 (Mercoledì 22 agosto ore 10:30)

Blizzard sarà presente alla fiera tedesca, una cerimonia di apertura sarà trasmessa mercoledì 22 agosto alle 10:30 (ora italiana) e per tutta la giornata spazio a novità su Overwatch, WOW, StarCraft, Diablo e Heroes of the Storm. Segui lo show sul canale Twitch di Blizzard.

Nintendo (22/25 agosto)

Per tutta la settimana, Nintendo pubblicherà su YouTube nuovi video e approfondimenti registrati a Colonia su titoli come Super Mario Party, Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country e Daemon X Machina, non è previsto invece un Direct.

Dal 21 al 24 agosto la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch con una sessione quotidiana di Q&A in onda tutti i giorni alle 17:00 per commentare le principali novità emerse dalla fiera tedesca. Durante la GamesCom 2018 aggiorneremo costantemente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Colonia. Vi invitiamo inoltre a seguire anche i profili Facebook dei nostri inviati Francesco Fossetti, Alessandro Bruni, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Giovanni Calgaro e Gabriele Laurino. Seguiteci!