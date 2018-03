Gamescom 2018: Microsoft, CD Projekt, Bethesda, EA e Square Enix tra i publisher presenti

Gli organizzatori della Gamescom 2018 hanno annunciato i publisher presenti alla fiera tedesca, confermando tra i partecipanti compagnie del calibro di

Tra publisher e sviluppatori troviamo le seguenti compagnie: Astragon Entertainment, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, CD Projekt Red, Deep Silver (Koch Media), Electronic Arts, Epic Games, Kalypso Media, Konami, Microsoft, Ubisoft, Square Enix, Techland, THQ Nordic, Wargaming e Warner Bros. Entertainment.

Parlando delle aziende operanti nel settore hardware, invece, è stata confermata la presenza di Asus Computer, Alternate, Caseking, DXRacer Marketing Europe, Medion, Razer, Roccat, Trust Gaming, Gigabyte Technologie, Omen (HP) e Zeus Hardware. Rispetto all'anno scorso sono state ricevute il 13% di domande di partecipazione in più, portando ad aumentare lo spazio espositivo del 10%. Già confermati sedici padiglioni specifici per paese.

Ricordiamo che la Gamescom 2018 verrà ospitata dal 21 al 25 agosto a Colonia, in Germania, per quello che si preannuncia un appuntamento molto importante per l'industria e il mercato dei videogiochi.