Gamescom 2018: migliori giochi, saluti e ringraziamenti nel nostro ultimo video da Colonia

La Gamescom di Colonia è ufficialmente terminata, dopo quattro giorni di intense presentazioni. Alla fiera tedesca abbiamo potuto scoprire nuovi dettagli sui titoli più attesi della prossima stagione videoludica.

Francesco Fossetti, Alessandro Bruni e Tommaso Montagnoli si sono così riuniti in questo video per fare un riassunto con il meglio, il peggio e le sorprese della Gamescom 2018. Nonostante la fiera sia giunta al termine, il nostro coverage continuerà anche nei prossimi giorni con articoli, interviste e video, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it perché le sorprese non sono ancora finite.

Durante la fiera tedesca i nostri inviati hanno avuto modo di testare e/o vedere innumerevoli giochi, da Resident Evil 2 Remake ad Assassin's Creed Odyssey, passando per Cyberpunk 2077, Dying Light 2 e Sekiro: Shadows Die Twice, solo per citarne alcuni Non sono mancati annunci di rilievo, come la data d'uscita di Shenmue 3 e l'interessante The Dark Pictures Anthology.

Quali sono i migliori giochi della fiera secondo la redazione di Everyeye? Potete scoprirlo guardando il video allegato in apertura di notizia, che contiene anche i saluti e i ringraziamenti da parte dei nostri inviati a Colonia. Buona visione!