Gamescom 2018 Novità: Resident Evil 2, Sekiro, Devil May Cry 5, Cyberpunk 2077

La Gamescom 2018 si sta rivelando una fiera decisamente interessante, anche se le novità non sono tantissime rispetto ai numerosi annunci dell'E3, le sorprese non sono mancate e continueranno ad arrivare anche nelle prossime ore, fino alla chiusura dell'evento previsto per sabato 25 agosto.

Di seguito riportiamo le principali novità della fiera tedesca, l'elenco è in continuo aggiornamento, vi invitiamo quindi ad aggiungere questa pagina ai preferiti del browser e di tornare a visitarla spesso, anche più volte al giorno, per non perdere le novità Gamescom 2018.

Anteprime e Prove

Novità Gamescom 2018

Durante la GamesCom 2018 aggiorneremo costantemente il nostro canale Telegram, la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Colonia. Vi invitiamo inoltre a seguire anche i profili Facebook dei nostri inviati Francesco Fossetti, Alessandro Bruni, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Giovanni Calgaro e Gabriele Laurino. Seguiteci!