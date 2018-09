Gamescom 2018: Papere, Errori e Bloopers dalla fiera di Colonia raccolti in un divertente video!

Q&A in diretta, anteprime, prime impressioni... durante la fiera tedesca abbiamo registrato tantissimo materiale video che ci ha lasciato in archivio ore ed ore di papere dalla Gamescom 2018!

Senza vergogna e sperando di farvi divertire, ve le mostriamo in questo video che raccoglie le papere più divertenti di Francesco Fossetti, Alessandro Bruni, Tommaso "Todd" Montagnoli, Giuseppe Arace, Gabriele Laurino e Francesco Ventrella.

Tra papere e errori, scoprirete che il lavoro del redattore videoludico, alle volte, sa essere tanto complesso quanto divertente! In queste occasioni non è sempre facile riuscire a mantenere la concentrazione per completare rapidamente tutte le riprese: ecco perché i nostri poveri montatori devono spesso farsi in quattro per riuscire a rimediare agli strafalcioni degli inviati. Minuti e minuti di balbettii ed inciampi racchiusi in questo video che racchiude quelli che sono gli errori più spassosi, simpatici e divertenti! Buona visione.