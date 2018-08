GamesCom 2018: terzo Q&A in diretta da Colonia oggi alle 17:00 su Twitch

Nella giornata di oggi (giovedì giovedì 23 agosto), i nostri inviati alla Gamescom 2018 ospiteranno la terza sessione di Q&A: Domande e Risposte in diretta da Colonia. La trasmissione andrà in onda sul nostro canale Twitch a partire dalle 17:00.

Dopo la ricca giornata inaugurale e i numerosi annunci ospitati ieri, oggi la fiera tedesca continuerà a offrire molti spunti di discussione sui giochi in arrivo nel prossimo futuro. Durante il terzo Q&A previsto per le 17:00 di oggi pomeriggio, gli spettatori potranno interagire con i nostri inviati per soddisfare ogni loro curiosità sui titoli e sulle novità presenti alla Gamescom 2018.

Come al solito vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, ricordandovi che la registrazione è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.

Durante la Gamescom 2018 aggiorneremo costantemente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Colonia. Vi invitiamo inoltre a seguire anche i profili Facebook dei nostri inviati Francesco Fossetti, Alessandro Bruni, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Giovanni Calgaro e Gabriele Laurino. Seguiteci!

Vi ricordiamo che potete sfruttare lo spazio riservato ai commenti (a fondo pagina) per anticipare le vostre domande alla nostra redazione.