Gamescom 2018, tutto il coverage e le novità in video provate dalla redazione

La Gamescom 2018 si è rivelata una fiera decisamente interessante, anche se le novità non sono state tantissime rispetto ai numerosi reveal dell'E3, le sorprese non sono mancate, tra nuovi annunci e dettagli inediti su giochi già conosciuti e molto attesi dalla community.

Di seguito riportiamo le principali novità Gamescom 2018, tra cui i nuovi video gameplay di Resident Evil Revelations 2, Devil May Cry 5 e Sekiro Shadows Die Twice, gli annunci di The Settlers e The Settlers History, i nuovi giochi indie in arrivo su Nintendo Switch, la data di uscita di Shenmue 3 e la nuova mappa (Busan) di Overwatch:

Anteprime e Prove

Novità Gamescom 2018

Vi consigliamo di restare sintonizzati sul canale Telegram e la pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti, il coverage dalla Gamescom non è ancora terminato e nuovi contenuti (prove, anteprime, interviste, video) arriveranno nei prossimi giorni sulle pagine di Everyeye.it. Vi invitiamo inoltre a seguire anche i profili Facebook dei nostri inviati Francesco Fossetti, Alessandro Bruni, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Giovanni Calgaro e Gabriele Laurino. Seguiteci!