Gamescom 2018: al via domani 1 marzo la vendita dei biglietti

Novità: per la prima volta un biglietto gamescom per le classi scolastiche

Il ticketshop online gamescom aperto dal 1 marzo 2018

Approfittate delle tariffe vantaggiose: contingenti limitati early bird

Edizione limitata: pre-entry ticket per mercoledì e giovedì

Biglietti riservati alle famiglie

È ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per, una delle più grandi fiere videoludiche europee che si svolgerà dal 21 al 25 agosto 2018 a Colonia, in Germania.

Più spazi, più espositori, più visitatori. gamescom 2017 si è conclusa con circa 355.000 visitatori, mettendo a segno un nuovo record. L'interesse nei confronti del più grande evento al mondo per computer e videogiochi non accenna a scemare. Gli appassionati di giochi di tutto il mondo possono finalmente garantirsi la partecipazione a gamescom 2018 (aperta a tutti dal 22 al 25 agosto): il 1 marzo 2018 apre il ticketshop online. Quest'anno sarà proposto per la prima volta un biglietto pensato per le classi scolastiche provenienti da un Land tedesco in cui i giorni di gamescom non coincidano con le vacanze estive. Il link per i biglietti gamescom valido a partire dal 1 marzo

Biglietti giornalieri per visitatori privati

Dopo il 2016 anche gamescom 2017 è andata esaurita già in prevendita. Quest'anno quindi le tessere giornaliere per i visitatori privati (giornate aperte al pubblico: da mercoledì 22 agosto a sabato 25 agosto 2018) saranno quindi nuovamente disponibili in prevendita solo fino ad esaurimento scorte. Per tutte le giornate di gamescom ci saranno inoltre contingenti limitati di tessere early bird; gli interessati potranno così assicurarsi un biglietto giornaliero per gamescom 2018 a tariffe particolarmente vantaggiose. Una volta esauriti i contingenti early bird di tessere giornaliere, saranno automaticamente applicati i prezzi di prevendita. Gli amanti dei giochi possono acquistare al massimo cinque biglietti al giorno. Come anche negli anni scorsi, in linea generale vale il principio che la prevendita di biglietti giornalieri di gamescom per i visitatori privati proseguirà solo fino ad esaurimento scorte. I biglietti giornalieri saranno in vendita in fiera alla cassa solo se non già completamente esauriti durante la fase di prevendita sul ticketshop online.

Un contingente limitato di biglietti pre-entry

Anche per gamescom 2018 sul ticketshop sarà disponibile un contingente limitato di biglietti pre-entry. I possessori di un biglietto pre-entry potranno accedere all’entertainment area già alle ore 9 dei giorni di apertura al pubblico, mercoledì 22 e giovedì 23 agosto, quindi un’ora prima di tutti gli altri visitatori privati. Anche i biglietti pre-entry saranno acquistabili solo fino a esaurimento scorte. I possessori di un biglietto pre-entry valido sono pregati di utilizzare gli ingressi Nord e Sud e di seguire le indicazioni "pre-entry ticket".

Un contingente riservato di biglietti famiglia

L'area family & friends (padiglione 10.2) darà il benvenuto a tutte le famiglie. Sul ticketshop online di gamescom sarà loro riservato fino al 17 agosto 2018 un contingente di biglietti famiglia per consentire una visita a gamescom anche "all'ultimo minuto". Il biglietto famiglia è pensato per le famiglie composte da non più di due genitori o esercenti l'autorità parentale e almeno due bambini di età compresa fra sette e undici anni; questa è la costellazione indispensabile per poter acquistare un biglietto famiglia. Il biglietto famiglia acquistato sul ticketshop online dovrà poi essere scambiato alla cassa della fiera con biglietti d’ingresso singoli, dove verrà anche controllata la composizione della famiglia. Per facilitare l'accesso all'area family & friends si consiglia di servirsi dell'ingresso Sud.

Novità: contingente limitato di biglietti per classi scolastiche

I giorni di gamescom rientrano nel periodo di vacanze, ma non su tutto il territorio federale. Per consentire una gita a gamescom alle classi scolastiche al di fuori di Baden-Württemberg, Baviera e NordReno Westfalia, quest'anno sarà quindi offerto per la prima volta un contingente limitato di tessere riservate a classi scolastiche. Con questa tessera sarà possibile visitare gamescom nelle giornate di apertura al pubblico di mercoledì, giovedì e venerdì (22, 23 e 24 agosto) al prezzo di 6,50 Euro/persona (studenti e accompagnatori). Le tematiche di rilevo a livello educativo e pedagogico in ambito multimediale, come il gamescom campus, il Jugendforum NRW o ancora gamescom jobs & karriere, consentono di coniugare temi di studio e divertimento durante una possibile uscita formativa. Gli studenti e gli insegnanti interessati possono rivolgersi alla hotline dedicata ai visitatori privati ovvero all'apposito indirizzo mail (schulbestellung@gamescom.de) e saranno successivamente informati in merito alle procedure necessarie. L'acquisto dei biglietti per le classi scolastiche è consentito fino al 31 luglio 2018. Per ogni classe devono partecipare almeno dieci persone (inclusi gli accompagnatori). Un insegnante può effettuare un'ordine sempre solo per un gruppo completo. Ma anche il contingente di tessere per classi scolastiche è limitato: esse saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Non è possibile prenotare i biglietti.

Biglietti operatori

Anche i biglietti operatori sono disponibili online a partire dal 1 marzo 2018 su www.gamescom-cologne.com. Oltre alle tessere giornaliere sul ticketshop online di gamescom sono disponibili anche i biglietti da 3 giorni dedicati agli operatori in base all'apertura della business area (da martedì 21 agosto a giovedì 23 agosto). Anche gli operatori possono acquistare il proprio biglietto a un prezzo agevolato: per tutte le giornate riservate agli operatori lo shop online di gamescom propone contingenti limitati di tessere early bird. Proprio come l'anno scorso, anche nel 2018 sarà possibile acquistare un biglietto operatore esclusivamente per uso personale; ne sarà quindi regolamentato l'uso in riferimento a una sola persona.

I canali di vendita dei biglietti di gamescom

Tutti i biglietti per gamescom 2018 sono disponibili esclusivamente sul ticketshop online a questo indirizzo. Il biglietto giornaliero di gamescom e il titolo di viaggio sono due documenti separati

Anche quest'anno i possessori di un biglietto giornaliero valido per gamescom continueranno ad avere la possibilità di andare e tornare gratuitamente dalla fiera con i mezzi di trasporto della rete pubblica VRR e VRS. Chi quindi acquista online un biglietto giornaliero per gamescom 2018 riceverà due e-mail con un allegato da stampare: la prima contenente il biglietto d’ingresso, la seconda il titolo di viaggio. Quest’ultimo è valido solo in combinazione con il biglietto giornaliero di gamescom.