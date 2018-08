GamesCom 2018: ultimo Q&A in diretta oggi da Colonia su Twitch alle 17:00

Ed eccoci arrivati all'appuntamento finale: nella giornata di oggi (venerdì 24 agosto), il canale Twitch di Everyeye ospiterà l'ultima sessione dello speciale Q&A in diretta dalla Gamescom 2018 di Colonia. La trasmissione andrà in onda a partire dalle 17:00.

Dopo i primi tre giorni all'insegna di nuovi annunci, demo e video gameplay dedicati ai vari giochi presenti alla fiera tedesca, la redazione di Everyeye si riunirà oggi pomeriggio su Twitch alle 17:00 per l'ultima sessione di Q&A in diretta da Colonia. I nostri spettatori potranno approfittarne per fare ulteriori domandi ai nostri inviati, in modo da soddisfare tutte le curiosità sui giochi che abbiamo avuto modo di provare alla Gamescom 2018.

Come al solito vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch di Everyeye per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, senza dimenticare che la registrazione è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.

Durante la GamesCom 2018 abbiamo aggiornato costantemente il nostro canale Telegram, la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Colonia. Vi invitiamo inoltre a seguire anche i profili Facebook dei nostri inviati Francesco Fossetti, Alessandro Bruni, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Giovanni Calgaro e Gabriele Laurino. Continuate a seguirci!