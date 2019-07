Gamescom 2019: la line-up di Bandai Namco con Dragon Ball Z Kakarot e One Piece

Con l'E3 2019 - e la lunga scia mediatica che ha generato - ormai alle spalle, è giunto il momento di prepararsi all'altra grande fiera videoludica annuale, la Gamescom di Colonia, che si svolgerà dal 21 al 24 agosto.

Bandai Namco Entertainment non sembra intenzionata a farsi trovare impreparata, e ha già svelato la lista dei giochi che presenterà all'evento tedesco. Tra di essi figurano tutti i titoli ispirati all'animazione giapponese annunciati in tempi recenti, come Dragon Ball Z Kakarot, One Piece: Pirate Warriors 4 e One Punch Man: A Hero That Nobody Knows. Presenti all'appello anche gli attesi Code Vein, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e RAD, oltre a Disney Tsum Tsum. Tutti i titoli sopramenzionati potranno essere giocati liberamente dai partecipanti presso la Hall 6 A40 / B40.

Dragon Ball Z Kakarot

Vai oltre le battaglie e vivi il mondo di Dragon Ball Z. Il titolo sarà giocabile per la prima volta in un evento consumer in Europa!

Code Vein

Forma la tua squadra e parti per un viaggio verso l’estremità dell’inferno per svelare il tuo passato e sfuggire al tuo incubo attuale!

One Piece: Pirate Warriors 4

Gioca con più personaggi che mai e fai nuove scoperte sulla trama di. Giocabile per la prima volta in assoluto in esclusiva mondiale!

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Il primo gioco della Dark Pictures Anthology porta l’orrore soprannaturale nel Pacifico del sud.

One Punch Man: A Hero That Nobody Knows

Forma una squadra con i tuoi eroi e cattivi preferiti, sviluppa le tue tecniche di combattimento e dimostra chi è il migliore!

RAD

Avventurati nel Fallow - una landa radioattiva devastata in costante mutazione, piena di creature sconosciute e abominevoli – ed evolviti in qualcosa di diverso, magari qualcosa di ancora più fico.

Disney Tsum Tsum

I celebri peluche Tsum Tsum dei personaggi Disney arrivano su Nintendo Switch per la prima volta.