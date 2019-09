Gamescom 2019: Bloopers, papere ed errori dalla fiera di Colonia in un divertente video

Dietro alla scintillante apparenza di professionalità mantenuta dalla redazione di Everyeye nel corso della Gamescom 2019, si nasconde in realtà un buco nero di blooper, papere ed errori d'ogni sorta che, naturalmente, non potevamo non condividere con voi attraverso questo esilarante video.

Tra inciampi, balbettii e strafalcioni grammaticali, con momenti di puro imbarazzo e pause provocate dalle tante distrazioni presenti in fiera (ogni riferimento a cosplayer e stagiste dallo sguardo magnetico è puramente casuale), il ventaglio di situazioni kafkiane regalatoci dai nostri inviati alla Gamescom 2019 è così ampio da coprire tutte le tonalità che un volto umano può assumere arrosendo di fronte a tanta comicità involontaria.

I buffi svarioni racchiusi in questo filmato sono però solo una minima parte del divertimento che, con la nostra copertura su queste pagine, sul canale Twitch di Everyeye e YouTube, abbiamo provato a regalarvi per tutta la durata della kermesse videoludica tedesca. Nonostante lo stress causato dall'impellenza di seguire il flusso senza sosta di notizie, approfondimenti e video anteprime da Colonia, seguire l'evento insieme a voi è stata un'esperienza spassosa che speriamo di ripetere quanto prima.

Nel lasciarvi al nostro video con i blooper e gli errori dalla Gamescom 2019, ripercorriamo infine i migliori annunci della fiera di Colonia e scopriamo quali sono stati i migliori trailer dell'evento tedesco che, quest'anno, ha saputo registrare numeri da record anche grazie all'Opening Night Live.