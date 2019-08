Gamescom 2019: da Death Stranding a Gears 5, ecco i giochi presenti alla fiera!

Mancano ormai davvero pochissimi giorni all'apertura dei battenti della Fiera di Colonia: per ingannare l'attesa, facciamo insieme il punto della situazione sui giochi che saranno protagonisti durante la Gamescom 2019.

La giornata di lunedì 19 agosto si rivelerà particolarmente interessante: nel corso della giornata si svolgeranno infatti una puntata speciale di Inside Xbox, della quale Microsoft ha già annunciato la scaletta ufficiale e da cui possiamo aspettarci un ampio numero di novità legate alla Casa di Redmond. A seguire, appuntamento con un nuovo Stadia Connect, atteso per le ore 19:00 e durante il quale Google presenterà nuovi dettagli relativi a Google Stadia.

Si passa in seguito alla Opening Night Live, il grande show d'apertura presentato da Geoff Keighley, già padrone di casa dei The Game Awards. Sappiamo che all'evento prenderanno parte oltre quindici publisher, intenzionati a proporre al pubblico nuovi contenuti ed annunci. Alcune software house hanno inoltre già ufficializzato parte dei propri piani per lo show:

Kojima Productions ha confermato la presenza di Death Stranding ;

; The Coalition presenterà la modalità Campagna di Gears 5 ;

; Attesi uno speciale annuncio per COD: Modern Warfare e la presentazione del primo gameplay di Disintegration;

e la presentazione del primo gameplay di Disintegration; Fresco di annuncio, Need for Speed: Heat si mostrerà in azione durante lo show;

si mostrerà in azione durante lo show; Gameplay in arrivo anche per Predator: Hunting Grounds;

Possiamo inoltre aspettarci altri protagonisti per l'evento, che ha recentemente visto la pubblicazione di un trailer dedicato

Molti attori dell'industria videoludica hanno inoltre già presentato i titoli che saranno presenti sullo showfloor della Fiera di Colonia. Ad esempio, sono state annunciate la lineup di Sony e la lineup Square Enix. Anche Nintendo ha offerto dettagli sulla propria presenza alla Fiera di Colonia, così come Bandai Namco. Tra coloro che hanno anticipato la propria presenza in fiera anche Marvelous. Sappiamo inoltre che anche CD Project Red parteciperà alla fiera, con Cyberpunk 2077 presente alla Gamescom.



Insomma, tanta carne al fuoco: cosa attendete di più?