Gamescom 2019: ripercorriamo i miglior annunci della fiera videoludica tedesca!

Con la Gamescom 2019 che si appresta a chiudere i battenti, è giunto il momento di fare il punto della situazione e ripercorrere assieme i momenti più importanti della fiera videoludica più grande e importante d'Europa.

L'edizione di quest'anno, pur non avendoci riservato sorprese altisonanti, ci ha regalato alcune gradite conferme, tanti annunci e ritorni in grande stile. Ad aprire il valzer delle conferenze c'ha pensato la casa di Kyoto con il suo Nintendo Indie World, durante il quale ha annunciato l'arrivo su Switch di produzioni indipendenti del calibro di SUPERHOT, Risk of Rain 2, Ori and the Blind Forest, Hotline Miami Collection e molti altre. Subito dopo la palla è passata a Microsoft, che durante la sua puntata speciale di Inside Xbox ha presentato i nuovi giochi di agosto per Xbox Game Pass, tra i quali spicca Devil May Cry 5, ha lanciato un'imperdibile offerta per Xbox Game Pass Ultimate, ha annunciato l'arrivo di Gears POP! su dispositivi mobili, ha svelato le nuove edizioni speciali dei controller Xbox One e ha mostrato l'attesa modalità orda di Gears 5!

Durante lo Stadia Connect, purtroppo, il gigante di Mountain View non ha svelato la data di debutto ufficiale del suo servizio cloud gaming, ma ci ha ugualmente deliziati con l'annuncio di Mortal Kombat 11 e Cyberpunk 2077 per Google Stadia. L'Opening Night Live di Geoff Keighley è partito col botto presentandoci la campagna di Gears 5, ed è proseguito ospitando gli annunci di Little Nightmares 2, Kerbal Space Program 2, Comanche, Humankind e della data d'uscita di The Witcher 3 per Switch. Spazio anche per la presentazione della Stagione dell'Intramontabile di Destiny 2: Ombre dal Profondo e per i primi video gameplay di Need for Speed Heat e di Disintegration, nuovo progetto del co-creatore di Halo.

Il vero protagonista della serata, in ogni caso, è stato Death Stranding, che si è mostrato in due nuovi trailer incentrati sui personaggi Mama e Deadman e nel primo video gameplay! Sony ha anche trovato il tempo per un annuncio bomba non direttamente correlato alla Gamescom 2019, ovvero l'acquisizione di Insomniac Games, creatori di Marvel's Spiderman e Ratchet & Clank!

I nostri inviati hanno poi avuto modo di provare alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione videoludica, come FIFA 20, eFootbal PES 2020, Ghost Recon Breakpoint, Final Fantasy 7 Remake, Cyberpunk 2077, MediEvil e Marvel's Avengers.

Per scoprire tutto ciò che ci ha riservato la fiera videoludica tedesca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina evento della Gamescom 2019. Nella giornata di ieri, inoltre, l'inedita coppia composta da Gabriele Carollo e Marco Mottura è intervenuta sul canale Twitch di Everyeye per ripercorrere assieme agli utenti di Everyeye i momenti salienti della fiera e rispondere alle domande degli spettatori presenti in chat. Se vi siete persi la trasmissione, non temete! In cima a questa notizia trovate la replica integrale. Buona visione.