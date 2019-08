Gamescom 2019: quali sono stati i migliori Trailer dell'evento? Ecco una selezione!

La Gamescom 2019 è stato un appuntamento che ha portato con sé la pubblicazione di un vasto numero di trailer, dedicati sia a progetti inediti sia a progetti già noti: quali hanno maggiormente colpito nel segno?

Per cercare di identificare i "migliori trailer della Gamescom 2019" abbiamo dunque deciso di proporvi una piccola selezione dei filmati mostrati da publisher e team di sviluppo nel corso dell'evento, tanto nel corso degli appuntamenti di lunedì 19 agosto quanto al di fuori di essi.

Partiamo subito con uno dei titoli più attesi dal pubblico: Death Stranding si è infatti mostrato alla Gamescom 2019 con diversi trailer dedicati. Escluderemo, ovviamente, il filmato mostrato in esclusiva in fiera e ancora non diffuso da Sony e Kojima Productions e ci concentreremo su quanto mostrato durante l'Opening Night Live. In questo quadro, il trailer di presentazione di Mama ha sicuramente attirato l'attenzione per la potenza emotiva di quanto narrato al suo interno.

I fan della serie lo attendevano da parecchio tempo, con il gioco ormai quasi prossimo all'arrivo sugli scaffali, il trailer della Campagna di Gears 5, per quanto piuttosto breve, si è distinto per la sua spettacolarità ed il ritmo incalzante della colonna sonora. Intrigante anche l'introduzione di un nuovo, ed inatteso, titolo, con il coinvolgente trailer di Kerbal Space Program 2, che ha annunciato il ritorno dell'IP nel 2020. Intrigante anche il trailer di annuncio di Little Nightmares 2, che con le sue atmosfere ha saputo trasmettere la giusta dose di inquietudine.

Da premiare anche la simpatia del nuovo trailer di Watch Dogs 3, che con teni leggeri ha presentato al pubblico alcuni dei personaggi che vivono del mondo di gioco...incluso il povero Alan Murphy! Menzione speciale, in chiusura, anche al trailer di Spacebase Startopia, che ha incluso al suo interno un omaggio alla presentazione di Cyberpunk 2077 all'E3 2019!

Ovviamente, questa è solo una piccola selezione e la Gamescom 2019 ha offerto molti trailer interessanti: quali sono stati i vostri preferiti, quale vi ha colpito maggiormente?