Gamescom 2019 e il nuovo gioco tripla A di SEGA: aperto il sito teaser HMKD

I vertici di SEGA mettono in moto la macchina promozionale legata alla loro partecipazione alla Gamescom 2019 con l'apertura del sito teaser di un nuovo videogioco che sarà presentato alla kermesse di Colonia e che per il momento è conosciuto con il nome in codice di HMKD.

La sigla scelta dal colosso videoludico giapponese si riallaccia ai rumor circolati in rete nelle scorse settimane dopo la scoperta di "Humankind", un nuovo marchio registrato da SEGA assieme ad altre IP come quelle di Night Dream Wheel e Total War Saga Troy, due progetti che comunque non sembrano essere legati a questo sito teaser.

L'immagine che campeggia sul nuovo portale lanciato da SEGA per invitarci ad "essere i primi a sapere" ritrae infatti un macchinario con lo schermo di un oscilloscopio che potrebbe mostrare le pulsazioni di un personaggio o di un essere non meglio specificato. L'apertura del sito teaser di HMKD ha così alimentato la curiosità degli appassionati che, specie su portali come ResetEra e Reddit, stanno elaborando le teorie più disparate e fantasiose nella speranza di capire di cosa si tratti. Le ipotesi più ricorrenti sembrano essere quelle di Vanquish 2 e del sequel di Alien Isolation, anche se per il momento non c'è alcun riscontro in tal senso.

L'unica certezza è però quella rappresentata dalle modalità di annuncio scelte da SEGA, ossia quelle dei propri canali social ufficiali: le probabilità che dietro al sito teaser di HMKD si nasconda il nuovo gioco tripla A di SEGA che sarà presentato durante la Gamescom, quindi, sono piuttosto elevate. Nel corso della fiera videoludica di Colonia che avrà luogo dal 20 al 24 agosto sapremo cosa si nasconde dietro al teaser di HMKD.