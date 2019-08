Gamescom 2019: seguite lo Stadia Connect assieme a noi su Twitch il 19 agosto dalle 19:00!

I vertici di Google parteciperanno alla scoppiettante inaugurazione della Gamescom 2019 con un evento speciale che sarà trasmesso in streaming da Colonia. La redazione di Everyeye.it, come per il Nintendo Indie World e l'Inside Xbox, seguirà lo show che avrà ufficialmente inizio alle ore 19:00 di lunedì 19 agosto.

Chi vorrà seguire insieme a noi lo Stadia Connect della GC 2019, quindi, potrà farlo attraverso le pagine del nostro canale Twitch ufficiale, con la possibilità ulteriore di ammirare la replica che sarà pubblicata successivamente sul canale YouTube di Everyeye on Demand.

La nostra redazione vi offrirà così un commento a caldo degli annunci che caratterizzeranno lo show di Google, il più importante dei quali dovrebbe essere rappresentato dal reveal della data di lancio ufficiale del servizio in game streaming di Stadia.

A chi ci segue consigliamo perciò di iscriversi al nostro canale Twitch per interagire con i redattori e gli altri membri della community:

Oltre all'evento di Google Stadia, al Nintendo Indie World e alla puntata speciale di Inside Xbox, la giornata inaugurale della Gamescom 2019 ci riserverà ulteriori sorprese con l'Opening Night Live, lo show organizzato da Geoff Keighley per annunciare diverse world premiere, svelare nuovi progetti di 15 publisher e mostrare delle scene di gameplay inedite di Death Stranding.