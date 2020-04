Gamescom 2020 annullata per colpa del Coronavirus: l'evento di Colonia sarà solo digitale?

I timori sulla cancellazione della Gamescom 2020 per colpa del Coronavirus trovano ufficialmente conferma nelle ultime notizie provenienti dalle agenzie di stampa tedesche.

I curatori del profilo Twitter dell'agenzia GamesWirtschaft riferiscono infatti che il Governo federale tedesco avrebbe deciso di contrastare la diffusione del virus COVID-19 ordinando la chiusura fino al 31 agosto di ogni attività all'aperto o evento al chiuso che prevede un grande afflusso di persone, con il conseguente rischio di moltiplicare i contagi da Coronavirus.

Tra le attività coinvolte da questo decreto rientra perciò anche la Gamescom 2020: la prossima edizione della manifestazione videoludica di Colonia dovrebbe tenersi tra il 25 e il 29 agosto di quest'anno.

Nel momento in cui scriviamo, non è ancora chiaro se la nuova ordinanza delle autorità teutoniche spingerà gli organizzatori della Gamescom 2020 a posticipare l'evento o se, al contrario, si deciderà di mantenere tale data per dare vita a uno show completamente digitale tra spettacoli in streaming, conferenze dei principali attori dell'industria videoludica e World Premiere di giochi per questa e la prossima generazione di console.



Nei giorni scorsi, d'altronde, l'ente che organizza la Gamescom si era già esposto per spiegare che l'edizione 2020 si sarebbe comunque tenuta "almeno in formato digitale", con una presenza online notevolmente ampliata con l'aggiunta di "nuovi moduli" che permettano alle aziende del settore e ai singoli sviluppatori di raggiungere il proprio pubblico costretto a rimanere a casa per ottemperare alle misure per il distanziamento sociale attuate nei Paesi maggiormente colpiti dal Coronavirus.