Gamescom 2020: annunciate le date dell'evento solo digitale

La Gamescom 2020 per come la conosciamo quest'anno non si svolgerà a causa dell'emergenza Coronavirus, ma ciò non significa che rimarremo completamente a bocca asciutta. La Koelnmesse and Game, l'associazione dell'industria dei videogiochi tedesca, sta preparando un evento completamente digitale, che quest'oggi è anche stato datato.

Segnate sul calendario: la Gamescom 2020 si svolgerà dal 27 al 30 agosto. La kermesse videoludica ospiterà un'ampia varietà di show, world premiere e annunci, e metterà a disposizione degli spettatori la piattaforma Gamescom Now, un content hub mediante il quale rimanere aggiornati su tutte le novità. Il 27 agosto comincerà anche la messa in onda di Opening Night Live, show digitale di Geoff Keighley inizialmente programmato per il 24 agosto. I giocatori potranno anche aspettarsi show come il Gamescom: Awesome Indies, incentrato sulle produzioni indipendenti, e Gamescom: Daily Show, che giorno dopo giorno li terrà aggiornati sulle notizie e gli avvenimenti più importanti. Nello studio della Gamescom verranno inoltre intervistati gli sviluppatori, che avranno così modo di parlare dei propri giochi.

La Devcom Digital Conference 2020, evento indirizzato agli sviluppatori, si svolgerà invece dal 17 al 30 agosto. Sono previsti oltre 60 talk pre-registrati, che quindi saranno spalmati in un lasso di tempo maggiore dei soliti 3 giorni. Tra le altre cose verranno proposte MasterClass e Tutorial. Questi ultimi avranno luogo su Twitch e copriranno tutti gli aspetti dello sviluppo dei giochi, dalla tecnologia al design, fino alla produzione e alla leadership di uno studio.

Maggiori dettagli sui singoli format della Gamescon 2020 verranno svelati prossimamente.