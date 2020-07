Gamescom 2020: Bandai Namco, SEGA e Microsoft saranno all'evento

Attraverso le pagine del sito ufficiale della Gamescom, i rappresentanti di SEGA, Bandai Namco e Microsoft confermano la partecipazione dei tre colossi videoludici alla Gamescom 2020 che si terrà a fine agosto con un evento organizzato esclusivamente in digitale a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il portale della manifestazione videoludica tedesca ha infatti ricevuto un aggiornamento che conferma la presenza di Bandai Namco Entertainment, SEGA Europe e della divisione Xbox di Microsoft allo show che si terrà a fine agosto.

La lista delle aziende che parteciperanno all'evento, quindi, si fa sempre più lunga, comprendendo realtà come Activision Blizzard, Bethesda, Ubisoft, Koch Media e, con esse, i rispettivi videogiochi destinati ad essere commercializzati nel corso dei prossimi mesi:

Activision Blizzard

Bandai Namco Entertainment

Bethesda

Bossa Studios

Curve Digital

Dotemu

Electronic Arts

Egosoft

Focus Home

Frontier Development

Headup Games

Koch Media GmbH

Neowiz

Proletariat

SEGA Europe

Ubisoft

Varsav

Wargaming

Xbox (Microsoft)

Yager Development GmbH

L'edizione 2020 della Gamescom si terrà dal 27 al 30 agosto e, come specificato dai suoi organizzatori, avverrà rigorosamente in digitale per ovviare alle direttive sul distanziamento sociale legate al diffondersi del virus COVID-19.

Come specificato di recente da Geoff Keighley, nel corso nell'Opening Night Live della Gamescom 2020 saranno mostrati i videogiochi più importanti in arrivo su PC e console entro la fine dell'anno.