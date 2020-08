Gamescom 2020: da DiRT 5 a Intellivision Amico, la line-up di Koch Media e Deep Silver

Koch Media, Deep Silver ed i loro partner annunciano la lineup della Gamescom 2020, che si svolgerà dal 27 al 30 Agosto sull’hub gamescom.now. Nonostante l'assenza di eventi fisici quest'anno, Koch Media è lieta di presentare una ricca varietà di giochi attraverso il format digitale.

L'intera lineup di seguito è inclusa nel portale online della Gamescom, che può essere trovato qui. Nel corso dell'evento digitale, Koch Media, Deep Silver ed i partner offriranno live streaming, tornei e altro ancora. Il programma di tutte le attività sarà disponibile sul sito web di Koch Media Gamescom non appena si apriranno le porte digitali della Gamescom 2020! I giocatori che desiderano pianificare la loro visita digitale possono controllare i canali social di Koch Media in anticipo per avere un'idea delle fantastiche attività in arrivo: Twitter e Facebook.

Di seguito puoi trovare una panoramica di tutti i giochi e gli eventi presenti alla Gamescom:

Iron Harvest : per le finali eSports i fan dell'RTS devono sintonizzarsi il 28 Agosto alle 17:00 (Gruppo A), il 29 Agosto alle 17:00 (Gruppo B) e il 30 Agosto alle 17:00 (Play Off). Guarda lo stream qui.

: per le finali eSports i fan dell'RTS devono sintonizzarsi il 28 Agosto alle 17:00 (Gruppo A), il 29 Agosto alle 17:00 (Gruppo B) e il 30 Agosto alle 17:00 (Play Off). Guarda lo stream qui. Wasteland 3 : i fan dell'apocalisse che non vedono l'ora di buttarsi a capofitto nella neve radioattiva possono unirsi agli esclusivi streaming pre-lancio il 27 agosto.

: i fan dell'apocalisse che non vedono l'ora di buttarsi a capofitto nella neve radioattiva possono unirsi agli esclusivi streaming pre-lancio il 27 agosto. Chorus

Windbound

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Outward - The Soroboreans

FUSER

King's Bounty II

ProtoCorgi

Relicta

Let's Sing 2021

9 Monkeys of Shaolin

Intellivision Amico

Intellivision Amico è un sistema di intrattenimento per videogiochi progettato per riportare il divertimento in soggiorno. Intellivision presenterà i suoi giochi retrò durante diversi live streaming alla Gamescom:

28 Agosto - 20:00: Gamescom retro @ Gamescom now

28 Agosto - 22:00: Intellivision @ gamescom

30 Agosto - 20:00: Official Retro Channel w/ Tommy Tallarico

Tieni gli occhi aperti per le attività di altri partner come SEGA, TaleWorlds e Focus Home Interactive.