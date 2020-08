Gamescom 2020: tutti i giochi della Opening Night Live, da Ratchet & Clank a Mafia

La Gamescom Opening Night Live è stata l'occasione giusta per dare un nuovo sguardo ravvicinato ad alcune produzioni già note e per l'annuncio di nuovi giochi. Sebbene sia mancato il classico "one more thing", l'evento condotto da Geoff Keighley è stato certamente ricco di novità, scopriamole insieme.

Durante lo show abbiamo visto nuovamente in azione lo sparatutto horror Quantum Break, presenti anche Destiny 2 Oltre la Luce con un nuovo trailer, Spellbreak in arrivo a settembre e Chorus di Deep Silver. Anche Godfall è tornato a mostrarsi così come l'intrigante 12 Minutes di Annapurna Interactive.

Spazio anche al nuovo trailer di Mafia Definitive Edition, Star Wars Squadrons di Electronic Arts e a nuove sequenze filmate di Call of Duty Black Ops Cold War. Abbiamo poi assistito al dietro le quinte dello sviluppo del nuovo Dragon Age e al debut gameplay di The Ancient Gods, primo DLC di DOOM Eternal.

Respawn ha presentato Medal of Honor Above and Beyond per Oculus mentre Microsoft ha annunciato la data di uscita di Age of Empires 3 Definitive Edition. Abbiamo scoperto anche la data di uscita di WOW Shadowlands e la presenza di nuovi livelli difficili in Crash Bandicoot 4. E che dire del ritorno di Turrican dopo quasi 30 anni di assenza dagli schermi?

Tra i protagonisti assoluti, la seconda stagione di Fall Guys, il nuovo gameplay di Little Nightmares 2, l'annuncio di Unknown 9 Awakening di Bandai Namco e il gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5.

Siete soddisfatti della cerimonia di apertura della Gamescom? Oppure avrete preferito uno show di altro calibro? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.