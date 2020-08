Gamescom 2020: Modus Games annuncerà un nuovo gioco

Per via delle problematiche legate al contenimento del COVID-19, quest'anno la GamesCom si terrà completamente in digitale. Nonostante questo, l'evento si preannuncia ricco di novità e anche Modus Games annuncerà un nuovo titolo durante la cerimonia d'apertura.

La presentazione del nuovo progetto avverrà in occasione dell'Opening Night Live giovedì 27 agosto alle 20.00, ma al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla natura di questo misterioso videogioco. In aggiunta, il publisher ha specificato che per l'occasione verranno mostrati anche contenuti inediti, livestream e interviste esclusive riguardo ad alcuni giochi già pubblicati dalla compagnia, come Ary e il segreto delle stagioni, Remothered, Cris Tales e In Sound of Mind.

Come di consueto, lo Show sarà condotto da Geoff Keighley direttamente da un ufficio a Los Angeles e conterà la presenza di 38 videogiochi diversi, selezionati da 18 editori. Ovviamente nella lista sono inclusi gli aggiornamenti di prodotti già disponibili sugli scaffali, ma sembra che il conduttore canadese abbia in serbo una serata interessante e ricca di novità per gli appassionati. Ne approfittiamo per ricordavi che la redazione seguirà l'evento in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle ore 18.00 del 27 agosto, per commentare gli annunci in tempo reale. Per iscrivervi al canale vi basterà cliccare sull'icona viola a forma di cuore, in questo modo riceverete una notifica all'inizio della live.