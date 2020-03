Gamescom 2020, rischio cancellazione per Coronavirus: aggiornamenti dall'organizzazione

Solo pochi giorni fa, è stata aperta la prevendita dei biglietti per la Gamescom 2020: ora, dagli organizzatori della fiera videoludica arriva un importante aggiornamento.

Quest'ultimo riguarda, come prevedibile, l'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Coronavirus/COVID-19 in territorio europeo, condizione che sta determinando l'arresto forzato di molte attività a scopo di contenimento del contagio. Direttamente dall'account Twitter ufficiale della Gamescom 2020, giunge dunque il seguente messaggio:

"Ad ora stiamo ricevendo domande in merito alla possibile minaccia che il Cornonavirus potrebbe rappresentare per la Gamescom.

Prendiamo l'argomento molto seriamente perché la salute di tutti i visitatori della fiera e dei nostri partner è un'assoluta priorità.

Il 10/03/2020, la città di Colonia ha vietato tutti i grandi eventi con più di 1.000 partecipanti sino alla data del 10/04/2020, sulla base di un decreto emanato dal Governo statale nel medesimo giorno. Visto che la Gamescom si svolge a fine agosto 2020, attualmente non siamo interessati da questo decreto. Tuttavia, seguiremo ovviamente le raccomandazioni delle autorità responsabili in merito a grandi eventi, consultandoci con loro con frequenza giornaliera e assumendo le nostre decisioni sulla base di attente considerazioni. I preparativi per la Gamescom 2020 stanno proseguendo come pianificato in accordo con lo stato delle cose alla data odierna.

In caso di posticipo o cancellazione della Gamescom da parte della Koelnmesse, tutti gli acquirenti di biglietti presso lo store ufficiale saranno rimborsati per i biglietti visitatori già pagati. I codici voucher perderanno la loro validità e saranno resi disponibili per nuovi eventi."



Non resta dunque che attendere l'evoluzione degli eventi nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, ricordiamo che l'evento è pianificato per i giorni compresi tra 25 e 29 agosto, e che è già stata annunciata l'Opening Night Live della Gamescom 2020, condotto da Geoff Keighley.