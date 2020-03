Gamescom 2020 salta per colpa del Coronavirus? Nuovo chiarimento dagli organizzatori

Dalle pagine di GamesIndustry.biz, gli organizzatori della Gamescom 2020 forniscono un importante chiarimento sulla questione relativa alla probabile cancellazione dell'evento di Colonia per colpa dell'emergenza Coronavirus.

Il comunicato stampa diramato dalle alte sfere dell'ente che organizza la kermesse videoludica di Colonia, e dall'associazione industriale tedesca Game che collabora alla realizzazione dell'evento, spiega che la Gamescom si terrà "almeno in formato digitale" dal 25 al 29 agosto, e questo anche se uno spettacolo con spettatori non sarà ritenuto possibile nelle valutazioni che saranno effettuate a metà maggio.

In conseguenza di questa scelta, l'impronta digitale dello show "sarà notevolmente ampliata con l'aggiunta di nuovi moduli", tramite i quali offrire l'opportunità agli appassionati di videogiochi di interagire con gli espositori e le diverse realtà che animano l'industria dell'intrattenimento digitale.



L'intenzione degli organizzatori della Gamescom 2020 è perciò quella di non rinviare o cancellare la manifestazione di Colonia a causa dell'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia del virus COVID-19. Con le rilevazioni che saranno effettuate a metà maggio capiremo però se l'evento assumerà i contorni di uno spettacolo digitale o se, al contrario, manterrà l'impronta "classica" delle passate edizioni per dare modo ai fan di interfacciarsi con gli sviluppatori e provare di persona i loro prossimi titoli in arrivo su PC e console, sia di questa che della prossima generazione.