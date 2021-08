Gamescom 2021: il 24 agosto seguiamo Xbox Showcase e Forza Horizon 5 Let's Go su Twitch

La settimana della Gamescom 2021 sta per iniziare e, con essa, anche gli appuntamenti sul canale Twitch di Everyeye durante i quali seguiremo e commenteremo in diretta i vari eventi a base di annunci e approfondimenti. Tra le principali conferenze dell'evento più caldo d'agosto troviamo ovviamente quelle a tema Microsoft.

Il colosso di Redmond terrà infatti uno showcase dedicato ai prossimi prodotti in arrivo sulle console della famiglia Xbox (e probabilmente le prossime aggiunte al catalogo di Xbox Game Pass) al quale seguirà un breve appuntamento nel quale si parlerà esclusivamente di Forza Horizon 5, il popolare racing game a mondo aperto in arrivo a breve.

Ecco di seguito il calendario completo degli appuntamenti con protagonista Microsoft che potrete seguire in compagnia della redazione sul canale Twitch di Everyeye:

Xbox Gamescom Showcase - martedì 24 agosto dalle ore 19:00

Forza Horizon 5 Let's Go - martedì 24 agosto dalle ore 20:30

Vi ricordiamo che questi sono solo due degli appuntamenti dell'evento estivo e, tra questi, troviamo anche l'immancabile Gamescom Opening Night Live con Geoff Keighley fissata al ore 20:00 del 25 agosto 2021 e durante la quale assisteremo al primo video gameplay della campagna di Call of Duty Vanguard e al reveal del reboot di Saints Row. Il 26 agosto infine spazio anche al Future Games Show Gamescom Edition e al nuovo showcase di Dying Light 2 a partire dalle 20:00.



