GamesCom 2021: Activision, Ubisoft, Xbox, Bethesda e EA confermati tra i partecipanti

La GamesCom 2021 si avvicina, e l'organizzazione dell'annuale evento dedicato ai videogiochi, che in questa occasione si svolgerà interamente in formato digitale, ha annunciato la lista dei principali publisher e sviuppatori che hanno aderito e parteciperanno alla conferenza.

Il tema centrale della GamesCom 2021, che si terrà dal 25 al 27 agosto, è intitolato "Games: The New Normal", basato sull'enorme potenziale dei videogiochi nella società moderna. Il medium sarà rappresentato da una folta schiera di compagnie che vi andiamo a riportare di seguito:

505 Games

Activision

Aerosoft

Assemble Entertainment

Astragon Entertainment

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda Softworks

Electronic Arts

GAMEVIL COM2US Europe

Headup

Indie Arena Booth

Koch Media

NExT Studios (Tencent Games)

SEGA Europe

Team17

Thunderful Games

Ubisoft

Wargaming

Xbox

Oltre a questi grandi nomi dell'industria, sarà concesso ampio spazio anche ai progetti indie in occasione dell'Indie Arena Booth Online. Maggiori dettagli al riguardo saranno diffusi entro la fine del mese di luglio.

"Soprattutto in considerazione delle sfide per la produzione di giochi durante la pandemia di Coronavirus e dei tempi di preparazione molto più brevi di un evento digitale, siamo molto lieti dell'elenco impressionante di partner della GamesCom che sono già stati confermati. La GamesCom, con i suoi spettacoli e innovazioni, sottolinea il suo grande valore per l'industria e la comunità di gioco mondiale", è stato il commento di Oliver Frese, Chief Operating Officer di Koelnmesse.