GamesCom 2021 come l'E3 2021: Sony la grande assente?

Esattamente come successo durante l'E3 2021 di giugno, sembra che anche la GamesCom 2021 non avrà tra le sue fila un grande protagonista dell'industria videoludica: Sony infatti non è attualmente nella lista dei partecipanti alla kermesse ed è estremamente probabile che salterà anche questo evento.

La certezza quasi assoluta proveniente da una approfondita ricerca effettuata da PushSquare, che ha analizzato il documento fornito dagli organizzatori della GamesCom con la lista di tutti i partecipanti. Il nome del colosso giapponese non compare in nessun modo, nemmeno aiutandosi con CTRL+F e digitando la parola "Sony" come tentato dalla testata giornalistica. Usare il condizionale è comunque necessario, dato che Sony non ha mai fornito finora comunicazioni ufficiali in merito al prossimo evento, tuttavia appare assai difficile una sua presenza alla luce anche di come abbia completamente diserato l'ultimo E3. Nel frattempo c'è però la conferma definitiva che Activision, Ubisoft, Xbox, Bethesda ed EA parteciperanno alla GamesCom 2021, assieme a diversi altri nomi quali Bandai Namco, SEGA, 505 Games, Koch Media e Team 17.

Ricordiamo che la GamesCom 2021 sarà un evento completamente digitale e si svolgerà dal 25 al 27 agosto. Molto probabilmente Sony non sarà della partita nemmeno in questa occasione, tuttavia la presenza di molti nomi di spicco dovrebbe assicurare importanti aggiornamenti sui giochi in sviluppo e magari anche l'annuncio di nuovi titoli in arrivo nei prossimi anni.