Gamescom 2021: date, orari, conferenze e giochi annunciati

Ci siamo quasi! La nuova edizione della Gamescom è in dirittura d'arrivo, la più grande fiera europea dedicata al mondo dei videogiochi sta tornando con una edizione 100% digitale, ecco tutto quello che c'è da sapere su date, orari, conferenze e giochi della Gamescom 2021.

Gamescom 2021: data e orario

La Gamescom 2021 si terrà dal 25 al 27 agosto, come detto l'evento sarà solamente digitale e dunque non ci sarà una vera e propria fiera in presenza a Colonia, così come accaduto anche a giugno per l'E3. La scaletta completa degli eventi con gli orari verrà annunciata prossimamente, l'apertura della manifestazione è fissata per mercoledì 25 agosto alle 20:00 ora italiana.

Conferenze Gamescom 2021

Non mancheranno una serie di eventi e conferenze digitali, sarà Microsoft ad aprire le danze con l'evento Xbox Showcase Gamescom 2021 previsto per il 24 agosto alle 19:00 ora italiana. La casa di Redmond ha promesso novità e aggiornamenti sui giochi Xbox Game Studios, focus sulle produzioni terze party per Xbox in arrivo durante le festività natalizie e infine uno spazio sui giochi presto disponibili su Game Pass.

Il 25 agosto alle ore 20:00 si terrà invece la Gamescom Opening Night Live con Geoff Keighley con il giornalista canadese che ha promesso (come da tradizione) tante World Premiere e una "occhiata esclusiva ai giochi in arrivo durante le festività natalizie e oltre."

Ci sarà spazio anche per il Future Games Show Gamescom Edition in programma per il 26 agosto alle 22:00 (ora italiana), durante l'evento (condotto dai doppiatori di Resident Evil Maggie Robertson e Aaron LaPlante) verranno mostrati "oltre 40 giochi" da parte di publisher e sviluppatori come Frontier Developments, Koch Media, Tripwire Interactive e Team17.

Giochi Gamescom 2021

Sony non sarà alla Gamescom 2021 (mentre attendiamo notizie per quanto riguarda la partecipazione di Nintendo), questo però non vuol dire che non ci sarà spazio per i giochi PlayStation delle terze parti. Tra i publisher che hanno confermato la loro presenza troviamo Activision, 505 Games, Bandai Namco, Electronic Arts, Bethesda Softworks, Xbox, Headup Games, SEGA Europe, Ubisoft e Wargaming.net, solamente per citarne alcuni.

Konami sarà alla Gamescom con eFootball e Yu-Gi-Oh!, probabilmente proprio in questa occasione vedremo il primo gameplay di eFootball, il nuovo brand calcistico della casa giapponese pronto a debuttare sul mercato il prossimo autunno.

Al momento non sappiamo esattamente quali giochi verranno mostrati alla Gamescom ma sicuramente possiamo aspettarci la presenza dei titoli più in vista della prossima stagione come Humankind, No More Heroes 3, Metroid Dread, Sonic Colours, Life is Strange True Colors, Psychonauts 2, Deathloop, Kena Bridge of Spirits, Back 4 Blood, Far Cry 6 e Guardiani della Galassia, solamente per citarne alcuni.