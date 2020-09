Gamescom 2021, oltre l'emergenza: si punta a un'edizione tradizionale

Il team della Gamescom di Colonia stila un bilancio dell'esperienza accumulata con l'organizzazione di un evento only digital, reso necessario dalle note difficoltà poste dall'emergenza Coronavirus.

Con una buona dose di ottimismo, gli organizzatori sono già pronti a guardare al futuro, per un'edizione della Gamescom 2021 che riesca a portare nuovamente gli appassionati a Colonia. A confermarlo è Felix Falk, responsabile della German Games Industry Association, che ha condiviso le seguenti considerazioni sul futuro prossimo dell'importante manifestazione di settore.

"Le circostanze straordinarie hanno messo a dura prova la Gamescom 2020. [...] Il concept digitale ha dimostrato quanto grande sia il potenziale internazionale del nostro evento videoludico. [...] Allo stesso tempo, tuttavia, è diventato evidente quanto l'appuntamento in sede sia importante, in aggiunta a ulteriori sviluppi digitali, per la community e per l'industria del videogioco. Quindi, ora dobbiamo prendere l'esperienza accumulata quest'anno e utilizzarla per sviluppare la miglior combinazione di eventi online e in loco per l'edizione 2021".



Per la Gamescom 2020, purtroppo, l'emergenza internazionale ha reso impraticabile ogni alternativa ad un evento esclusivamente digitale, che ha visto il ritorno della cerimonia di apertura condotta, come lo scorso anno, da Geoff Keighley. In attesa di aggiornamenti sul futuro dell'evento, la speranza è sicuramente quella di un ritorno alla normalità in occasione della Gamescom 2021.