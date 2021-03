Gamescom 2021 avrà il suo evento: Keighley conferma l'Opening Night Live con tanti reveal

Dalle pagine del suo profilo Twitter, il noto giornalista e presentatore videoludico Geoff Keighley conferma il suo impegno per la Gamescom 2021 e fissa la data ufficiale del prossimo Opening Night Live.

"È ufficiale: torno a produrre e ospitare l'Opening Night Live", esordisce Keighley sui social prima di fissare in agenda il nuovo appuntamento mediatico annunciando che "ci rivedremo martedì 24 agosto con uno spettacolare showcase pieno di annunci di videogiochi, notizie e sorprese".

Come da consuetudine, quindi, anche per quest'anno l'Opening Night Live farà da vetrina a diverse World Premiere, come pure ad annunci di titoli già svelati e a sorprese ulteriori. Durante l'OPN della Gamescom 2020, ad esempio, abbiamo ammirato un dietro le quinte dello sviluppo di Dragon Age next gen, assistito al gameplay di debutto di DOOM Eternal The Ancient Gods e osservato delle sequenze filmate di COD Black Ops Cold War, sullo sfondo di numerosi trailer legati a titoli come Crash Bandicoot 4 e Ratchet & Clank Rift Apart.

Ad ogni modo, nel settembre dello scorso anno i portavoce della kermesse videoludica tedesca ci hanno tenuto a precisare che si sarebbe puntato a un'edizione tradizionale per la Gamescom 2021. Con il protrarsi della pandemia da Coronavirus, però, non sappiamo se la strada dell'evento "in sede" sia ancora percorribile o se, come avvenuto lo scorso anno, ci si dovrà accontentare di uno show completamente digitale.