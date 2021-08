Gamescom 2021 Opening Night Live: seguite con Everyeye su Twitch mercoledì 25 agosto

La nuova edizione della Gamescom apre ufficialmente i battenti, con il consueto carico di curiosità dei fan per le sorprese che ci attendono nel corso di una delle kermesse videoludiche più importanti dell'anno e della sua attesissima cerimonia di apertura, l'Opening Night Live.

Lo spettacolo in streaming organizzato e presentato da Geoff Keighley promette di fare felici tutti gli appassionati, grazie alle ricche finestre informative che verranno aperte su oltre 30 videogiochi con altrettante World Premiere.

Proprio in ragione di questa vasta gamma di esperienze digitali da vivere nel corso del suo show, Keighley ha già svelato alcuni degli assi che calerà durante lo spettacolo, come il gameplay reveal di Call of Duty Vanguard, il video di annuncio del Reboot di Saints Row, il gameplay esteso di Death Stranding Director's Cut, il nuovo Story Trailer di Far Cry 6 e un video di TMNT Shredder's Revenge. E voi, quali altri titoli vorreste rivedere (o ammirare per la prima volta) durante lo spettacolo inaugurale della Gamescom 2021?

Se desiderate trascorrere in nostra compagnia questa serata, l'appuntamento con l'Opening Night Live è per le ore 20:00 di mercoledì 25 agosto, anche se la nostra diretta inizierà prima per seguire le novità in arrivo durante il pre-show che avrà inizio alle ore 19:30. Qualora non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo perciò a effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye per interagire con la redazione e scambiare quattro chiacchiere con gli spettatori in chat.

